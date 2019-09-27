Завладение 20 млн долларов "Ощадбанка": экс-нардепу сообщили о подозрении по 6 статьям

Сегодня прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений. В этот же день по поручению прокуроров, детективами НАБУ сообщено о подозрении экс-депутату по шести статьям УК Украины.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 - начале 2014 годов организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме 20 млн долларов США, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения.

Так, по данным следствия, нардеп с сообщниками получили значительные средства под видом кредита, не предоставив банку достаточного обеспечения.

Указанные средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" сразу были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний (в том числе оффшорных юрисдикций) якобы на выполнение контрактов по поставке тропического масла. В дальнейшем, по данным следствия, компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО "Ощадбанк" приобретено активы в Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа.

Около года назад Верховная Рада Украины не поддержала представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение этого народного депутата Украины к уголовной ответственности.

Напомним, в июле текущего года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко сменил подследственность в этом уголовном производстве за следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Ранее досудебное расследование по этому делу осуществляли НАБУ и САП.