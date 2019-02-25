Завод Nutella у Франції зупинив роботу: виявили неякісний товар

У компанії не повідомили деталей, однак зазначили, що проблема якості не торкнулася продукції, що вже поставлена в магазини.

Фабрика діє у місті Віллер-Екале та виробляє до 600 тисяч банок шоколадної пасти щодня, що складає майже чверть всесвітнього виробництва.

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Нагадаємо, у травні 2016 року Європейське агентство з безпеки продуктів харчування (European Food Standards Authority, ЕFSА) заявило, що під час досліджень вчені виявили в Nutella небезпечний інгредієнт, здатний викликати онкологію.

Італійські фірми згодом заборонили продавати цей продукт, оскільки в ньому міститься пальмова олія, яка під час нагрівання стає сильним канцерогеном. ЕFSА попередило, що навіть помірне вживання даної субстанції несе ризик здоров’ю дітей і що його не можна вживати ні в якій кількості.

Через це, у січні 2017 року кілька роздрібних торговців в Італії, включаючи найбільшу мережу супермаркетів у країні Coop, влаштували Nutella бойкот. У відповідь на це Ferrero почала рекламну кампанію на “захист пальмової олії” та з метою переконати споживачів у безпечності своєї продукції.

Як писав УНН, влада Франції заявила про шкідливість пальмової олії. Парламент країни проголосував за поправку, яка позбавляє пальмову олію статусу біопалива, а його виробників — податкових послаблень.

В Україні, тим часом, депутати хочуть заборонити використання пальмової олії в продуктах харчування, зокрема, і молочних. Відповідний законопроект був прийнятий в першому читанні минулого року.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування.

Крім того, вміст “пальми” в товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.