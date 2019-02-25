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Завод Nutella во Франции остановил работу: обнаружили некачественный товар

Завод Nutella во Франции остановил работу: обнаружили некачественный товар

Киев  •  УНН

 • 21767 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Французская фабрика Ferrero по изготовлению шоколадной пасты Nutella временно прекратила свою деятельность из-за проблем с качеством продукта. Об этом сообщает DW, передает УНН.

В компании не сообщили деталей, однако отметили, что проблема качества не коснулась продукции, что уже поставлена в магазины.

Фабрика действует в городе Виллер-Экале и производит до 600 тыс. банок шоколадной пасты в день, что составляет почти четверть всемирного производства.

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Напомним, в мае 2016 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (European Food Standards Authority, ЕFSА) заявило, что во время исследований ученые обнаружили в Nutella опасный ингредиент, способный вызвать онкологию.

Итальянские фирмы впоследствии запретили продавать этот продукт, поскольку в нем содержится пальмовое масло, которое при нагревании становится сильным канцерогеном. ЕFSА предупредило, что даже умеренное употребление данной субстанции несет риск здоровью детей и его нельзя употреблять ни в каком количестве.

Из-за этого, в январе 2017 года несколько розничных торговцев в Италии, включая крупнейшую сеть супермаркетов в стране Coop, устроили Nutella бойкот. В ответ на это Ferrero начала рекламную кампанию в "защиту пальмового масла" и с целью убедить потребителей в безопасности своей продукции.

Как писал УНН, власти Франции заявили о вреде пальмового масла. Парламент страны проголосовал за поправку, которая лишает пальмовое масло статуса биотоплива, а его производителей - налоговых послаблений.

В Украине, тем временем, депутаты хотят запретить использование пальмового масла в продуктах питания, в том числе и молочных. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в прошлом году.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания.

Кроме того, содержание "пальмы" в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.

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