Влада Франції заявила про шкідливість пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Виробництво пальмової олії шкодить навколишньому середовищу, тому що заради нього вирубують тропічні ліси. Так вважають представники нижньої палати парламенту Франції, передає УНН з посиланням на New Straits Times.
Не так давно парламентарії проголосували за поправку, яка позбавляє пальмову олію статусу біопалива, а його виробників - податкових послаблень. Поправка набуде чинності з 2020 року, якщо її підтримає верхня палата парламенту.
Пальмова олія може втратити статус біопалива і в інших країнах ЄС. Єврокомісія працює над створенням відповідної дорожньої карти.
В Україні, тим часом, депутати хочуть заборонити використання пальмової олії в продуктах харчування, зокрема, і молочних. Відповідний законопроект вже був прийнятий в першому читанні.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування.
Крім того, зміст "пальми" в товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.