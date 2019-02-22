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Влада Франції заявила про шкідливість пальмової олії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Виробництво пальмової олії шкодить навколишньому середовищу, тому що заради нього вирубують тропічні ліси. Так вважають представники нижньої палати парламенту Франції, передає УНН з посиланням на New Straits Times.

Не так давно парламентарії проголосували за поправку, яка позбавляє пальмову олію статусу біопалива, а його виробників - податкових послаблень. Поправка набуде чинності з 2020 року, якщо її підтримає верхня палата парламенту.

Пальмова олія може втратити статус біопалива і в інших країнах ЄС. Єврокомісія працює над створенням відповідної дорожньої карти.

В Україні, тим часом, депутати хочуть заборонити використання пальмової олії в продуктах харчування, зокрема, і молочних. Відповідний законопроект вже був прийнятий в першому читанні.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування.

Крім того, зміст "пальми" в товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.

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