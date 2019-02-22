Власти Франции заявили о вреде пальмового масла

Не так давно парламентарии проголосовали за поправку, которая лишает пальмовое масло статуса биотоплива, а его производителей — налоговых послаблений. Поправка вступит в силу с 2020 года, если ее поддержит верхняя палата парламента.

Пальмовое масло может потерять статус биотоплива и в остальных странах ЕС. Еврокомиссия работает над созданием соответствующей дорожной карты.

В Украине, тем временем, депутаты хотят запретить использование пальмового масла в продуктах питания, в частности, и молочных. Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания.

Кроме того, содержание "пальмы" в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.