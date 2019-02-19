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К 2030 году Евросоюз откажется от топлива из пальмового масла

К 2030 году Евросоюз откажется от топлива из пальмового масла

Киев  •  УНН

 • 8531 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В странах ЕС пальмовое масло могут лишить статуса биотоплива и постепенно отказаться от его использования. Объем его производства нельзя будет увеличивать, а к 2030 году произойдет полный отказ от продукта, передает УНН со ссылкой на CNBC.

"Предложение Еврокомиссии вступит в законную силу через 4 недели, если от Европарламента и Совета ЕС не будет возражений", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии говорят, что для производства пальмового масла вырубают тропические леса, а это наносит окружающей среде больший ущерб, чем использование бензина или дизеля. По данным ЕК, в период с 2008 по 2015 год увеличение пальмовых плантаций на 45% происходило за счет вырубки тропических лесов.

Как писал УНН, Украина продолжает скупать пальмовое масло, и больше всего - в Индонезии. В январе 2019 года наша страна уже импортировала 16,3 тыс. тонн этого продукта.

По итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил рекордных 220 тыс. тонн.

Напомним, что украинские депутаты хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных.

Содержание "пальмы" в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.

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