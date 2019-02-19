К 2030 году Евросоюз откажется от топлива из пальмового масла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В странах ЕС пальмовое масло могут лишить статуса биотоплива и постепенно отказаться от его использования. Объем его производства нельзя будет увеличивать, а к 2030 году произойдет полный отказ от продукта, передает УНН со ссылкой на CNBC.
"Предложение Еврокомиссии вступит в законную силу через 4 недели, если от Европарламента и Совета ЕС не будет возражений", - говорится в сообщении.
В Еврокомиссии говорят, что для производства пальмового масла вырубают тропические леса, а это наносит окружающей среде больший ущерб, чем использование бензина или дизеля. По данным ЕК, в период с 2008 по 2015 год увеличение пальмовых плантаций на 45% происходило за счет вырубки тропических лесов.
Как писал УНН, Украина продолжает скупать пальмовое масло, и больше всего - в Индонезии. В январе 2019 года наша страна уже импортировала 16,3 тыс. тонн этого продукта.
По итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил рекордных 220 тыс. тонн.
Напомним, что украинские депутаты хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных.
Содержание "пальмы" в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.