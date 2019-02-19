До 2030 року Євросоюз відмовиться від палива з пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У країнах ЄС пальмову олію можуть позбавити статусу біопалива і поступово відмовитися від його використання. Обсяг його виробництва не можна буде збільшувати, а до 2030 року відбудеться повна відмова від продукту, передає УНН з посиланням на CNBC.
"Пропозиція Єврокомісії набуде законної сили через 4 тижні, якщо від Європарламенту і Ради ЄС не буде заперечень", - йдеться у повідомленні.
У Єврокомісії кажуть, що для виробництва пальмової олії вирубують тропічні ліси, а це завдає довкіллю більшої шкоди, ніж використання бензину або дизеля. За даними ЄК, у період з 2008 по 2015 рік збільшення пальмових плантацій на 45% відбувалося за рахунок вирубки тропічних лісів.
Як писав УНН, Україна продовжує скуповувати пальмову олію, і найбільше - в Індонезії. У січні 2019 року наша країна вже імпортувала 16,3 тис. тонн цього продукту.
За підсумками 2018 року показник імпорту пальмової олії в Україну становив рекордних 220 тис. тонн.
Нагадаємо, що українські депутати хочуть заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект уже був проголосований парламентом у першому читанні.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних.
Вміст "пальми" у товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.