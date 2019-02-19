До 2030 року Євросоюз відмовиться від палива з пальмової олії

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У країнах ЄС пальмову олію можуть позбавити статусу біопалива і поступово відмовитися від його використання. Обсяг його виробництва не можна буде збільшувати, а до 2030 року відбудеться повна відмова від продукту, передає УНН з посиланням на CNBC.