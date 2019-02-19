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До 2030 року Євросоюз відмовиться від палива з пальмової олії

До 2030 року Євросоюз відмовиться від палива з пальмової олії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У країнах ЄС пальмову олію можуть позбавити статусу біопалива і поступово відмовитися від його використання. Обсяг його виробництва не можна буде збільшувати, а до 2030 року відбудеться повна відмова від продукту, передає УНН з посиланням на CNBC.

"Пропозиція Єврокомісії набуде законної сили через 4 тижні, якщо від Європарламенту і Ради ЄС не буде заперечень", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії кажуть, що для виробництва пальмової олії вирубують тропічні ліси, а це завдає довкіллю більшої шкоди, ніж використання бензину або дизеля. За даними ЄК, у період з 2008 по 2015 рік збільшення пальмових плантацій на 45% відбувалося за рахунок вирубки тропічних лісів.

Як писав УНН, Україна продовжує скуповувати пальмову олію, і найбільше - в Індонезії. У січні 2019 року наша країна вже імпортувала 16,3 тис. тонн цього продукту.

За підсумками 2018 року показник імпорту пальмової олії в Україну становив рекордних 220 тис. тонн.

Нагадаємо, що українські депутати хочуть заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект уже був проголосований парламентом у першому читанні.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних.

Вміст "пальми" у товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.

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