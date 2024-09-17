Завдяки здатності українських сил маневрувати, на курщині росіяни стабільно опиняються в оточенні - Коваленко

На курщині українські сили оборони продовжують постійно маневрувати, а росіяни не можуть цьому протистояти і тому опиняються в оперативних оточеннях. Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Маневрена війна на Курщині, в якій Силам оборони немає рівних, для росіян є проблемою. Їх тактика в лісистій місцевості повільна, через що їх військові стабільно опиняються в оперативних оточеннях