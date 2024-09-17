Завдяки здатності українських сил маневрувати, на курщині росіяни стабільно опиняються в оточенні - Коваленко
Київ • УНН
Сили оборони України успішно ведуть маневрену війну на курщині, постійно оточуючи російські війська, які надто повільні для протидії такій тактиці.
На курщині українські сили оборони продовжують постійно маневрувати, а росіяни не можуть цьому протистояти і тому опиняються в оперативних оточеннях. Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Маневрена війна на Курщині, в якій Силам оборони немає рівних, для росіян є проблемою. Їх тактика в лісистій місцевості повільна, через що їх військові стабільно опиняються в оперативних оточеннях
Нагадаємо
Українські сили продовжують просуватися вглиб курської області - у глушковський район. Як розповів президент Володимир Зеленський, українські військові тримаються і роблять все те, що потрібно для інших військово-політичних кроків. За його словами, рф перекинула на курщину близько 60 тис. військових, що послабило їх позиції в інших місцях.
Контрнаступ рф на Курщині йде за українським планом - Зеленський12.09.24, 15:25 • 18165 переглядiв