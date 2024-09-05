Зеленський заявив, що рф відтягнула на курщину близько 60 тис. військових

Одна з цілей курської операції – це стягнення російських військ на їх територію. рф стягнула на сьогодні туди близько 60 тис. військових. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.

Ми не збільшували для курської операції кількість військових. Там була в іншому ідея…Одна з цілей курської операції – це стягнення російських військ в їх точку, на їх територію. Зараз я можу це комунікувати, тому що вони стягнули там на сьогодні біля 60 тис.( військових – ред.) Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі, тому що у нас не було тих самих пакетів зброї. Ми розуміли, що росія 1 до 12, уявіть собі, в якийсь момент оцієї дірки постачання у нас застосування зброї було 1 до 12. Артилерія: 1 снаряд наш на 12 снарядів росії

Президент зазначив, що зараз на Покровському напрямку співвідношення по снарядах виглядає 1 до 3.

Запитують, що у нас на Покровську? Вони залишили всі сили на Покровську. Вони не відтягнули (сили – ред.) від Покровська. Так, на Покровську дуже складно, але удари не 1 до 12, а 1 до 3, а було 1 до 12. Чи у нас збільшилася кількість нашої зброї? Ні. Чи в них зменшилась? Так. Тому що перетягнуті ті, чи інші сили та засоби