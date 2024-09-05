Зеленский заявил, что рф оттянула на Курщину около 60 тыс. военных

Одна из целей курской операции - это взыскание российских войск на их территорию. рф стянула на сегодня туда около 60 тыс. военных. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

Мы не увеличивали для курской операции количество военных. Там была в другом идея... Одна из целей курской операции - это взыскание российских войск в их точку, на их территорию. Сейчас я могу это коммуницировать, потому что они стянули там на сегодня около 60 тыс. (военных - ред.) Они оттянули от некоторых мест, где нам угрожали сложности, потому что у нас не было тех самых пакетов оружия. Мы понимали, что россия 1 к 12, представьте себе, в какой-то момент этой дыры поставки у нас применение оружия было 1 к 12. Артиллерия: 1 снаряд наш на 12 снарядов россии - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас на Покровском направлении соотношение по снарядам выглядит 1 к 3.

Спрашивают, что у нас на Покровске? Они оставили все силы на Покровске. Они не оттянули (силы - ред.) от Покровска. Да, на Покровске очень сложно, но удары не 1 к 12, а 1 к 3, а было 1 к 12. У нас увеличилось количество нашего оружия? Нет. Или у них уменьшилось? Да. Потому что перетянуты те или иные силы и средства - сказал Зеленский.

Дополнение

В августе Британская разведка сообщала, что россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона.