Зеленський про контрнаступ рф на Курщині: серйозних успіхів росіян поки що не бачимо

Українська сторона поки що не бачить серйозних успіхів росіян у контрнаступальних діях в курській області. Українські військові тримаються і роблять все те, що потрібно для інших військово-політичних кроків. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час участі у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає кореспондент УНН.

Що стосується курського напрямку, то росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там біля 60—70 тис. людей. Нам відомо, що десь біля 40 тисяч людей вже там знаходиться. Вони хотіли швидких проривів і як вони кажуть деокупація. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Наші військові тримаються і роблять все те, що потрібно для інших наших кроків військово-політичних - розповів Зеленський.

Зеленський заявив, що рф відтягнула на курщину близько 60 тис. військових

Доповнення

11 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що ситуація на лівому фланзі українського угрупування на Курщині погіршилася. Росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Президент Володимир Зеленський коментуючи контрнаступальні дії рф в курській області, заявив, що це йде за українським планом.