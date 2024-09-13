Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим

Украинская сторона пока не видит серьезных успехов россиян в контрнаступательных действиях в курской области. Украинские военные держатся и делают все то, что нужно для других военно-политических шагов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент УНН.

Что касается курского направления, то россияне начали свои быстрые наступательные действия, хотят применять там около 60-70 тыс. человек. Нам известно, что где-то около 40 тысяч человек уже там находится. Они хотели быстрых прорывов и как они говорят деоккупация. Успехов серьезных мы пока не видим. Наши военные держатся и делают все то, что нужно для других наших шагов военно-политических - рассказал Зеленский.

Зеленський заявив, що рф відтягнула на курщину близько 60 тис. військових

Дополнение

11 сентября аналитический проект DeepState сообщал, что ситуация на левом фланге украинской группировки на Курщине ухудшилась. Россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Президент Владимир Зеленский комментируя контрнаступательные действия рф в курской области, заявил, что это идет по украинскому плану.