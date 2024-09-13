Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что рф сосредоточила около 60-70 тыс. военных на курском направлении. По словам Зеленского, украинские военные держат оборону и готовятся к дальнейшим шагам.
Украинская сторона пока не видит серьезных успехов россиян в контрнаступательных действиях в курской области. Украинские военные держатся и делают все то, что нужно для других военно-политических шагов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент УНН.
Что касается курского направления, то россияне начали свои быстрые наступательные действия, хотят применять там около 60-70 тыс. человек. Нам известно, что где-то около 40 тысяч человек уже там находится. Они хотели быстрых прорывов и как они говорят деоккупация. Успехов серьезных мы пока не видим. Наши военные держатся и делают все то, что нужно для других наших шагов военно-политических
Зеленський заявив, що рф відтягнула на курщину близько 60 тис. військових5 сентября 2024, 10:53 • 21751 просмотр
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11 сентября аналитический проект DeepState сообщал, что ситуация на левом фланге украинской группировки на Курщине ухудшилась. Россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.
Президент Владимир Зеленский комментируя контрнаступательные действия рф в курской области, заявил, что это идет по украинскому плану.