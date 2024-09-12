Контрнаступ рф на Курщині йде за українським планом - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що контрнаступальні дії РФ у Курській області відбуваються за українським планом. Він також зазначив, що Україна давно контролює процес скупчення військ у Білорусі.
Президент Володимир Зеленський коментуючи контрнаступальні дії рф в курській області, заявив, що це йде за українським планом. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Литви Гітанасом Науседою, передає УНН.
Контрнаступальні дії – це йде за нашим українським планом. Щодо білорусі, скупчення бачили, бачили давно контролюємо цей процес
Доповнення
11 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що ситуація на лівому фланзі українського угрупування на Курщині погіршилася. Росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.
Додамо
У Держприкордонслужбі повідомляли сьогодні, 12 вересня, що по всій протяжності з кордоном білорусі не фіксується переміщення техніки, особового складу в безпосередній близькості до українського кордону. За тим на скільки змінюється ситуація та на скільки вона є загрозливою для України активно стежать підрозділи розвідки.