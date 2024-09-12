Контрнаступление рф на Курщине идет по украинскому плану - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что контрнаступательные действия РФ в Курской области происходят по украинскому плану. Он также отметил, что Украина давно контролирует процесс скопления войск в Беларуси.
Президент Владимир Зеленский комментируя контрнаступательные действия рф в курской области, заявил, что это идет по украинскому плану. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает УНН.
Контрнаступательные действия - это идет по нашему украинскому плану. Относительно Беларуси, скопление видели, видели давно контролируем этот процесс
Дополнение
11 сентября аналитический проект DeepState сообщал, что ситуация на левом фланге украинской группировки в Курщине ухудшилась. Россияне предприняли активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.
Добавим
В Госпогранслужбе сообщали сегодня, 12 сентября, что по всей протяженности с границ Беларуси не фиксируется перемещение техники, личного состава в непосредственной близости к украинской границе. За тем на сколько меняется ситуация и на сколько она угрожающая Украине активно следят подразделения разведки.