Контрнаступление рф на Курщине идет по украинскому плану - Зеленский

Президент Владимир Зеленский комментируя контрнаступательные действия рф в курской области, заявил, что это идет по украинскому плану. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает УНН.

Контрнаступательные действия - это идет по нашему украинскому плану. Относительно Беларуси, скопление видели, видели давно контролируем этот процесс - сказал Зеленский.



Дополнение

11 сентября аналитический проект DeepState сообщал, что ситуация на левом фланге украинской группировки в Курщине ухудшилась. Россияне предприняли активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Добавим

В Госпогранслужбе сообщали сегодня, 12 сентября, что по всей протяженности с границ Беларуси не фиксируется перемещение техники, личного состава в непосредственной близости к украинской границе. За тем на сколько меняется ситуация и на сколько она угрожающая Украине активно следят подразделения разведки.