Благодаря способности украинских сил маневрировать, на курщине россияне стабильно оказываются в окружении - Коваленко

На курщине украинские силы обороны продолжают постоянно маневрировать, а россияне не могут этому противостоять и поэтому оказываются в оперативных окружениях. Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Маневренная война в курской области, в которой Силам обороны нет равных, для россиян является проблемой. Их тактика в лесистой местности медленная, из-за чего их военные стабильно оказываются в оперативных окружениях - написал Коваленко.

Напомним,

Украинские силы продолжают продвигаться вглубь курской области - в глушковский район. Как рассказал президент Владимир Зеленский, украинские военные держатся и делают всё то, что нужно для других военно-политических шагов. По его словам, рф перебросила на курщину около 60 тыс. военных, что ослабило их позиции в других местах.

Контрнаступ рф на Курщині йде за українським планом - Зеленський