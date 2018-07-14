Затриманий за смертельну ДТП голова РДА на Закарпатті подав у відставку - Москаль

"Голова РДА за моєю вказівкою уже написав заяву на звільнення й відсторонений із посади, у Київ направлені матеріали на його звільнення. В.Олефір затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання,.. прокуратура й поліція наполягатимуть у суді на його арешті", - зазначив Москаль.

Як повідомляв УНН, голова Перечинської райдержадміністрації у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні.

Прокурор Закарпатської області повідомив голові РДА про підозру.