Задержанный за смертельное ДТП глава РГА на Закарпатье подал в отставку - Москаль

"Председатель РГА по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение. В.Олефир задержан и находится в изоляторе временного содержания,.. прокуратура и полиция будут настаивать в суде на его аресте", - отметил Москаль.

Как сообщал УНН, глава Перечинской райгосадминистрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.

Прокурор Закарпатской области сообщил председателю РГА о подозрении.