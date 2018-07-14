Задержанный за смертельное ДТП глава РГА на Закарпатье подал в отставку - Москаль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава Перечинской райгосадминистрации на Закарпатье, задержанный за смертельное ДТП, написал заявление на увольнение и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение. Об этом на своем сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.
"Председатель РГА по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение. В.Олефир задержан и находится в изоляторе временного содержания,.. прокуратура и полиция будут настаивать в суде на его аресте", - отметил Москаль.
Как сообщал УНН, глава Перечинской райгосадминистрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.
Прокурор Закарпатской области сообщил председателю РГА о подозрении.