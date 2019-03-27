Затримані у Криму активісти допомагали політв'язням - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На території окупованого Криму, у місті Сімферополі, здійснюються обшуки в будинках громадських активістів. За попередньою інформацією, вже затримали 10 людей. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
Омбудсмен зазначила, що обшуки здійснюються окупаційною владою у 25 будинках активістів "Кримської солідарності" та громадських активістів. Поки невідомо, з якого приводу проводять обшуки.
"Слідчі" дії проходять, зокрема, у Ремзі Бекірова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхаліева, Ерфана Османова, Азіза Бекірова, Акіма Бекірова, Абдульазіза Умерова, Меджіта Абдурахманова, Тофіка Абдулгазіева, Яшара Муедінова, Сеітвелі Сейтабдіева, Едема Яячікова.
Більшість з них, як зазначила Денісова, їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону – передавати передачі і відвідувати політв’язнів.
За словами омбудсмена, активісти повідомили, що у мікрорайоні Кам’янка, де проходять обшуки, все перекрито Росгвардією.
"За попередньою інформацією, так званими правоохоронними органами у Сімферополі вже затримано 10 людей. Обшуки тривають, і кількість затриманих може збільшитись", - написала Денісова.
Вона додала, що адвокатів поки що не допускають, деяких власників будинків забирають до слідчого комітету.
Нагадаємо, за інформацією "Кримської солідарності", затриманих після обшуків у тимчасово окупованому Сімферополі кримських татар відвезли в управління ФСБ РФ.