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Затримані у Криму активісти допомагали політв'язням - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На території окупованого Криму, у місті Сімферополі, здійснюються обшуки в будинках громадських активістів. За попередньою інформацією, вже затримали 10 людей. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на свої сторінці у Facebook, передає УНН. 

Затримані у Криму активісти допомагали політв'язням - Денісова

Омбудсмен зазначила, що обшуки здійснюються окупаційною владою у 25 будинках активістів "Кримської солідарності" та громадських активістів. Поки невідомо, з якого приводу проводять обшуки.

"Слідчі" дії проходять, зокрема, у Ремзі Бекірова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхаліева, Ерфана Османова, Азіза Бекірова, Акіма Бекірова, Абдульазіза Умерова, Меджіта Абдурахманова, Тофіка Абдулгазіева, Яшара Муедінова, Сеітвелі Сейтабдіева, Едема Яячікова.

Більшість з них, як зазначила Денісова, їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону – передавати передачі і відвідувати політв’язнів.

За словами омбудсмена, активісти повідомили, що у мікрорайоні Кам’янка, де проходять обшуки, все перекрито Росгвардією. 

"За попередньою інформацією, так званими правоохоронними органами у Сімферополі вже затримано 10 людей. Обшуки тривають, і кількість затриманих може збільшитись", - написала Денісова.

Вона додала, що адвокатів поки що не допускають, деяких власників будинків забирають до слідчого комітету.

Нагадаємо, за інформацією "Кримської солідарності", затриманих після обшуків у тимчасово окупованому Сімферополі кримських татар відвезли в управління ФСБ РФ. 

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