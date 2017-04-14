Затори у Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 15:30, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченко, вулиці Басейна, Велика Васильківська, Льва Толстого, Антоновича.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Бульварно-Кудрявська, В’ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, а також на вулицях Гната Хоткевича та проспекті Юрія Гагаріна.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 15:30, у столиці зафіксовано 8 ДТП.