Пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 15:30, движение затруднено на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейная, Большая Васильковская, Льва Толстого, Антоновича.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Бульварно-Кудрявская, Вячеслава Черновола, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Вадима Гетьмана, Александра Довженко, а также на улицах Хоткевича и проспекте Юрия Гагарина.

Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 15:30, в столице зафиксировано 8 ДТП.