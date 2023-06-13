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Затоплення осетрового заводу: збереження риб у ставах є малоймовірним

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Збереження риб затопленого осетрового заводу є малоймовірним. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Держрибагентства.

Затоплення осетрового заводу: збереження риб у ставах є малоймовірним

Деталі

Зазначається, що станом на сьогодні, Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод iм. академiка С.Т. Артющика продовжує бути затопленим.

Зокрема, під водою залишаються ставова дільниця, скидні канали, трубопроводи, лоткові системи, басейни для молоді риб, цехи: інкубаційні, для підрощування личинок та вирощування живих кормів, будівля для вирощування олiгохет, лотки для вирощування дафній, будiвлi насосних станцій, тощо.

У Держрибагентстві наголосили, що зважаючи на те, що всі вирощувальні стави знаходились тривалий час під загальним водним дзеркалом, яке об’єдналось iз рiчковим руслом, збереження ремонтно-маточного поголів’я у ставах є малоймовірним, водночас значно ймовірною є міграція риби з потоком води, що була на заводі до знищення Каховського водосховища.

Нагадаємо

Внаслідок знищення окупантами Каховської греблі, під водою опинився єдиний в Україні державний осетровий завод, що забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молодих осетрових на рік. Наразі встановлюються обсяги збитків.

Українські Національні Новини

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