Затоплення осетрового заводу: збереження риб у ставах є малоймовірним
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Збереження риб затопленого осетрового заводу є малоймовірним. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Держрибагентства.
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Зазначається, що станом на сьогодні, Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод iм. академiка С.Т. Артющика продовжує бути затопленим.
Зокрема, під водою залишаються ставова дільниця, скидні канали, трубопроводи, лоткові системи, басейни для молоді риб, цехи: інкубаційні, для підрощування личинок та вирощування живих кормів, будівля для вирощування олiгохет, лотки для вирощування дафній, будiвлi насосних станцій, тощо.
У Держрибагентстві наголосили, що зважаючи на те, що всі вирощувальні стави знаходились тривалий час під загальним водним дзеркалом, яке об’єдналось iз рiчковим руслом, збереження ремонтно-маточного поголів’я у ставах є малоймовірним, водночас значно ймовірною є міграція риби з потоком води, що була на заводі до знищення Каховського водосховища.
Нагадаємо
Внаслідок знищення окупантами Каховської греблі, під водою опинився єдиний в Україні державний осетровий завод, що забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молодих осетрових на рік. Наразі встановлюються обсяги збитків.