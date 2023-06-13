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Затопление осетрового завода: сохранение рыб в прудах маловероятно

Киев • УНН

 • 1941192 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сохранение рыб затопленного осетрового завода маловероятно. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram Госрыбагентства.

Затопление осетрового завода: сохранение рыб в прудах маловероятно

Детали

Отмечается, что на сегодня, Днепровский осетровый рыбоводный завод им. академика С.Т. Артющика продолжает быть затопленным.

В частности, под водой остаются прудовой участок, сбросные каналы, трубопроводы, лотковые системы, бассейны для молоди рыб, цеха: инкубационные, для подращивания личинок и выращивания живых кормов, здание для выращивания олигохет, лотки для выращивания дафний, здания насосных станций и тому подобное.

В Госрыбагентстве отметили, что несмотря на то, что все выростные пруды находились длительное время под общим водным зеркалом, которое объединилось с речным руслом, сохранение ремонтно-маточного поголовья в прудах маловероятно, одновременно значительно вероятна миграция рыбы с потоком воды, которая была на заводе до уничтожения Каховского водохранилища.

Напомним

Вследствие уничтожения оккупантами Каховской плотины, под водой оказался единственный в Украине государственный осетровый завод, обеспечивавший вселение более 1,5 млн экземпляров молодых осетровых в год. Сейчас устанавливаются объемы убытков.

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