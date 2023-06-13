Затопление осетрового завода: сохранение рыб в прудах маловероятно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Сохранение рыб затопленного осетрового завода маловероятно. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram Госрыбагентства.
Детали
Отмечается, что на сегодня, Днепровский осетровый рыбоводный завод им. академика С.Т. Артющика продолжает быть затопленным.
В частности, под водой остаются прудовой участок, сбросные каналы, трубопроводы, лотковые системы, бассейны для молоди рыб, цеха: инкубационные, для подращивания личинок и выращивания живых кормов, здание для выращивания олигохет, лотки для выращивания дафний, здания насосных станций и тому подобное.
В Госрыбагентстве отметили, что несмотря на то, что все выростные пруды находились длительное время под общим водным зеркалом, которое объединилось с речным руслом, сохранение ремонтно-маточного поголовья в прудах маловероятно, одновременно значительно вероятна миграция рыбы с потоком воды, которая была на заводе до уничтожения Каховского водохранилища.
Напомним
Вследствие уничтожения оккупантами Каховской плотины, под водой оказался единственный в Украине государственный осетровый завод, обеспечивавший вселение более 1,5 млн экземпляров молодых осетровых в год. Сейчас устанавливаются объемы убытков.