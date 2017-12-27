Заступником міністра юстиції призначено Світлану Глущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України призначив заступником міністра юстиції Світлану Глущенко. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 20 грудня 2017 року №941-р, передає УНН.
“Призначити Глущенко Світлану Володимирівну заступником міністра юстиції України”, — зазначається у документі.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України призначив заступником міністра оборони України з питань євроінтеграції Анатолія Петренка.
Нагададаємо, 8 грудня співробітники НАБУ влаштували обшуки у будівлі Міністерства юстиції України.