Заступник прокурора Одещини отримав понад 2,8 млн грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Заступник прокурора Одеської області Віктор Товбійчук отримав у січні понад 2,8 млн грн зарплати. Про це свідчать дані його електронної декларації, передає УНН.
За даними декларації Віктор Товбійчук отримав 14 січня 2022 року заробітну плату за основним місцем роботи у розмірі 2 801 378 грн.
Доповнення
У 2011 році наказом Генерального прокурора України Товбійчук був призначений на посаду заступника військового прокурора Південного регіону України – начальника управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
Віктор Товбійчук в органах прокуратури працює з 1986 року. Починав службу зі стажиста слідчого прокуратури Ленінського району міста Одеси. В подальшому працював на різних прокурорсько-слідчих посадах.
Доповнення
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