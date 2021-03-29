Детектив НАБУ отримав від фонду Сороса 111 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов отримав від міжнародного фонду "Відродження" 111 тис. грн. Про це свідчать дані його електронної декларації за 2020 рік, передає УНН.
Гюльмагомедов вказав, що це гонорар. Також він отримав 11 тис. грн від Тренінгового центру прокурорів України.
Зарплата Гюльмагомедова за минулий рік становила понад 1,2 млн грн. У НАБУ він обіймає посаду старшого детектива — керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів.
Позаминулого року фонд бізнесмена Сороса оплатив послуги Гюльмагомедова на суму в 127 тис. грн.
Контекст
Денис Гюльмагомедов відвідує організовані фондом Сороса заходи разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою.
Обох пов’язують також з Міхеілом Саакашвілі, якому фонд Сороса допомагав у Грузії.
Окрім того, існує версія ЗМІ про те, що Гізо Углава зі своїми помічниками, а також Міхеіл Саакашвілі зі своїми — разом “керували” “Укрзалізницею”, яка минулого року зазнала 25 млрд грн збитків.
До групи Углави-Саакашвілі, за версією ЗМІ, входили:
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- Володимир Жмак — голова правління “УЗ”, звільнений 15 березня урядом. До цього був першим заступником Міхеіла Саакашвілі в Одеській ОДА.
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- Іраклі Езугбая — директор з комерційної роботи і логістики “УЗ”. Подав у відставку 11 березня. До цього керував залізницею Грузії при Президенті Саакашвілі і був звинувачений органами правопорядку Грузії у привласненні в особливо великому розмірі.
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- Поліна Чиж — помічниця Володимира Жмака в “Укрзалізниці”. Раніше помічниця Гізо Углави.
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- Гізо Углава — перший заступник директора НАБУ, який, за словами народного депутата минулого скликання Максима Полякова, виконує завдання Саакашвілі.
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- Денис Гюльмагомедов — детектив НАБУ, наближений до Гізо Углави, який у жовтні минулого року підписав меморандум з Володимиром Жмаком про спільну боротьбу з корупцією в “Укрзалізниці” і відтоді ігнорував озвучені у ЗМІ ймовірні схеми розкрадання коштів компанії.
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Детально про “меморандум прикриття НАБУ” тут.
Доповнення
У січні в парламенті створена Тимчасова слідча комісія, яка має оцінити причини критичного стану “Укрзалізниці”. 18 березня на засіданні Комісії мав свідчити Володимир Жмак, але він послався на позитивний тест на COVID-19 і на засідання не з’явився. На наступне засідання ТСК народні депутати запросили правоохоронців, які мали слідкувати за дохідністю “Укрзалізниці” та боротьбою з корупцією. Зокрема запрошені представники НАБУ.
Довідка
Міжнародний фонд “Відродження” — неурядова організація, заснована у квітні 1990 року. Є частиною міжнародної мережі фондів “Відкрите Суспільство”. Фінансується коштом бізнесмена Джорджа Сороса.