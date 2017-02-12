Засновників Mossack Fonseca заарештовано у справі про корупцію

Раніше їм пред'явили звинувачення у відмиванні грошей, шахрайстві і дачі багатомільярдних хабарів. Моссак і Фонсека були затримані кілька днів тому, так як наслідок передбачало, що вони можуть покинути країну.

Як заявила генпрокурор Панами Кеніа Порселло, отримані дані свідчать про те, що "панамська фірма була злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів і грошей підозрілого походження". Порселло також згадала, що розслідування, що тривало близько року і призвело до арештів засновників фірми, велося прокурорами Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, США і Швейцарії. Раніше, в четвер, прокуратура провела обшуки в офісі компанії, а на наступний день огляду піддалися квартири засновників Mossack Fonseca. Адвокат засновників фірми назвав звинувачення проти Юргена Моссака і Рамона Фонсекі "слабкими" і заявив, що буде оскаржувати зібрані докази.

Нагадаємо, 10 лютого, у Панамі затримали засновників Mossack Fonseca.