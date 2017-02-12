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Основателей Mossack Fonseca арестовано по делу о коррупции

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Учредители юридической фирмы Mossack Fonseca - гражданин Германии Юрген Моссак и его партнер, гражданин Панамы Рамон Фонсека были арестованы в субботу, 11 февраля, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Основателей Mossack Fonseca арестовано по делу о коррупции

Ранее им предъявили обвинения в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток. Моссак и Фонсека были задержаны несколько дней назад, так как следствие предполагало, что они могут покинуть страну.

Как заявила генпрокурор Панамы Кениа Порселло, полученные данные свидетельствуют о том, что "панамская фирма была преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения". Порселло также вспомнила, что расследование, которое длилось около года и привело к арестам основателей фирмы, велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Ранее, в четверг, прокуратура провела обыски в офисе компании, а на следующий день осмотру подверглись квартиры основателей Mossack Fonseca. Адвокат основателей фирмы назвал обвинения против Юргена Моссака и Рамона Фонсеки "слабыми" и заявил, что будет обжаловать собраные доказательства.

Напомним, 10 февраля, в Панаме задержали основателей Mossack Fonseca .

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