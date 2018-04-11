Заробітчани спровокували черги на кордоні України

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. На контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Польщею виникли черги з автомобілів, які виїзжають з України. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян.

“Ми сьогодні спостерігаємо певне скупчення автотранспорту на пунктах пропуску на україно-польському кордоні. Найбільше скупчення автотранспорту на виїзді з України спостерігається на КПП „Шегині“ — близько 200 одиниць, а також „Рава-Руська“ , „Краківець“ та „Грушів“. Така ситуація склалася тому, що мешканці України, які постійно працюють в Європі після пасхальних свят виїзжають до місць постійної роботи і власне створюються такі проблеми на виїзді з країни”. — повідомив О.Слободян.

Як повідомляв УНН, майже 468,5 тисяч громадян України, які вперше отримали біометричний паспорт, скористалися безвізовим режимом.

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