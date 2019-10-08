Заморозки очікуються по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українців попередили про заморозки, часом сильні, у найближчі дві ночі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"За даними Укргідрометцентру, вночі 9 жовтня у східних, центральних (крім Вінницької) та південних (крім Одеської) областях сильні заморозки у повітрі 0-5°; вночі 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні грунту 0-3°", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, 8 жовтня по Україні до 13 градусів тепла.