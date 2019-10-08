Сьогодні в Україні до 13 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Україні у вівторок, 8 жовтня, місцями дощитиме. Повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"8 жовтня вночі та вранці у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму часом дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°. На решті території без опадів; вночі заморозки у повітрі 0-5°, температура вдень 6-11° тепла", - зазначили синоптики.
Вітер в Україні переважно південно-західний (у південних та східних областях - північно-західний), 5-10 м/с.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на початок цього тижня.