Сегодня в Украине до 13 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Украине во вторник, 8 октября, местами дожди. Воздух днем прогреется до 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"8 октября ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму временами дождь, температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. На остальной территории без осадков, ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° тепла", - отметили синоптики.
Ветер в Украине преимущественно юго-западный (в южных и восточных областях - северо-западный), 5-10 м/с.
Напомним, синоптики дали прогноз на начало этой недели.