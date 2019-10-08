Заморозки ожидаются по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинцев предупредили о заморозках, временами сильных, в ближайшие две ночи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 8 октября в Украине до 13 градусов тепла.