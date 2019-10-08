Заморозки ожидаются по Украине

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 8 октября в Украине до 13 градусов тепла.