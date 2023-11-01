Залужний виступив за розширення мобілізації: деталі

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що в законодавстві є прогалини, які дають змогу українцям ухилятися від своїх обов'язків. В Україні мають розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію, передає УНН з посиланням на The Economist.