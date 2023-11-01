Залужний виступив за розширення мобілізації: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що в законодавстві є прогалини, які дають змогу українцям ухилятися від своїх обов'язків. В Україні мають розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію, передає УНН з посиланням на The Economist.
Залужний заявив, що можливості України з підготовки резервів на власній території обмежені.
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«... у нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків. Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Також ми запроваджуємо «бойове стажування», що передбачає розміщення новопризваних мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їхньої підготовки», - розповів Залужний.
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Він також зазначив, що росію не слід недооцінювати.
«Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів. Але вона матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах ще значний час. Її оборонна промисловість нарощує випуск продукції, незважаючи на безпрецедентні санкції. Наші партнери по НАТО також різко нарощують свої виробничі потужності. Але на це потрібен щонайменше рік, а в деяких випадках, як у випадку з авіацією та системами управління, і два роки», - сказав Залужний.
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