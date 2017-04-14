Законопроект щодо накопичувальної пенсійної системи скоро внесуть у ВР - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Законопроект щодо накопичувальної пенсійної системи найближчим часом буде внесений на розгляд Верховної Ради. Про це сказав народний депутат з фракції БПП Юрій Соловей, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
“На останньому засіданні комітету з питань економічної політики було детально обговорено запровадження накопичувальної пенсійної системи з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом і віце-прем’єр-міністром Павлом Розенком, і ми отримали їхню підтримку. Тож вже найближчим часом у парламенті буде зареєстровано проект закону щодо запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи”, — повідомив Ю.Соловей.
Нардеп наголосив, що вже найближчим часом буде розглядатися в парламенті реформа пенсійної системи, невід’ємною частиною якої є запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.
Нагадаємо, в уряді повідомили, що пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку.