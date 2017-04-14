Законопроект о накопительной пенсионной системе скоро внесут в ВР - нардеп

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 27734 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101291 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116728 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175525 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128541 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123972 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116656 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106432 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107478 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103893 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Законопроект о накопительной пенсионной системе скоро внесут в ВР - нардеп

Законопроект о накопительной пенсионной системе скоро внесут в ВР - нардеп

Киев  •  УНН

 • 13271 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Законопроект о накопительной пенсионной системе в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сказал народный депутат из фракции БПП Юрий Соловей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На последнем заседании комитета по вопросам экономической политики были детально обсуждено введение накопительной пенсионной системы с Премьер-министром Владимиром Гройсманом и вице-премьер-министром Павлом Розенко, и мы получили их поддержку. Поэтому уже в ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован законопроект о введении обязательной накопительной пенсионной системы", - сообщил Ю.Соловей.

Нардеп отметил, что уже в ближайшее время будет рассматриваться в парламенте реформа пенсионной системы, неотъемлемой частью которой является введение обязательной накопительной пенсионной системы.

Напомним, в правительстве сообщили, что пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста.

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