Законопроект о накопительной пенсионной системе скоро внесут в ВР - нардеп

"На последнем заседании комитета по вопросам экономической политики были детально обсуждено введение накопительной пенсионной системы с Премьер-министром Владимиром Гройсманом и вице-премьер-министром Павлом Розенко, и мы получили их поддержку. Поэтому уже в ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован законопроект о введении обязательной накопительной пенсионной системы", - сообщил Ю.Соловей.

Нардеп отметил, что уже в ближайшее время будет рассматриваться в парламенте реформа пенсионной системы, неотъемлемой частью которой является введение обязательной накопительной пенсионной системы.

Напомним, в правительстве сообщили, что пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста.