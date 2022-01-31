Закон про середню освіту та прокуратуру: порядок денний КСУ на тиждень

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 2460 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 51759 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 124808 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 189012 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 184379 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207458 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195364 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151385 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152653 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173115 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 131883 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 173153 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110422 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 64536 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 35305 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 462447 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306657 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 370022 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482325 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727421 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110422 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 173153 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123358 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158604 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181957 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Закон про середню освіту та прокуратуру: порядок денний КСУ на тиждень

Закон про середню освіту та прокуратуру: порядок денний КСУ на тиждень

Київ • УНН

 • 32921 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Конституційний Суд України на цьому тижні, зокрема, продовжить розгляд справи щодо конституційності окремих положень закону про повну загальну середню освіту та щодо конституційності положень закону про прокуратуру. Про це УНН повідомляє з посиланням на КСУ.

Деталі

У такий спосіб цього тижня Конституційний Суд розглядатиме такі справи:

• Продовження розгляду справи за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про повну загальну середню освіту“ (закрита частина пленарного засідання).

• Продовження розгляду справи за конституційною скаргою Болотнікової Антоніни Петрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, статті 2 Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 8 липня 2011 року № 3668-VI та за конституційною скаргою Райкун Ганни Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 2 Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 8 липня 2011 року № 3668-VI, першого речення абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України "Про прокуратуру".

• Продовження розгляду справи за конституційною скаргою Самсіна Ігоря Леоновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення другого речення частини першої статті 54 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ (закрита частина пленарного засідання).

Як нагадала народна депутатка від “Слуги народу”, представниця Верховної Ради у Конституційному суді України Ольга Совгиря, за той час, поки Конституційний Суд розглядає справу про судоустрій і статус суддів (з 2019 року), заявник конституційної скарги виграв справу у Європейському суді з прав людини.

Доповнення

До Конституційного Суду надійшло подання щодо конституційності окремих положень Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69