Закон про середню освіту та прокуратуру: порядок денний КСУ на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Конституційний Суд України на цьому тижні, зокрема, продовжить розгляд справи щодо конституційності окремих положень закону про повну загальну середню освіту та щодо конституційності положень закону про прокуратуру. Про це УНН повідомляє з посиланням на КСУ.
Деталі
У такий спосіб цього тижня Конституційний Суд розглядатиме такі справи:
• Продовження розгляду справи за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про повну загальну середню освіту“ (закрита частина пленарного засідання).
• Продовження розгляду справи за конституційною скаргою Болотнікової Антоніни Петрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, статті 2 Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 8 липня 2011 року № 3668-VI та за конституційною скаргою Райкун Ганни Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 2 Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 8 липня 2011 року № 3668-VI, першого речення абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України "Про прокуратуру".
• Продовження розгляду справи за конституційною скаргою Самсіна Ігоря Леоновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення другого речення частини першої статті 54 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ (закрита частина пленарного засідання).
Як нагадала народна депутатка від “Слуги народу”, представниця Верховної Ради у Конституційному суді України Ольга Совгиря, за той час, поки Конституційний Суд розглядає справу про судоустрій і статус суддів (з 2019 року), заявник конституційної скарги виграв справу у Європейському суді з прав людини.
Доповнення
До Конституційного Суду надійшло подання щодо конституційності окремих положень Закону України “Про повну загальну середню освіту”.