До КСУ надійшло подання від 56 нардепів щодо конституційності закону про середню освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. До Конституційного Суду надійшло подання щодо конституційності окремих положень Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.
“До Конституційного Суду України 19 березня надійшло конституційне подання 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України „Про повну загальну середню освіту“ від 16 січня 2020 року № 463-ІХ”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон не відповідає низці статей КУ та не узгоджується з нормами міжнародного права.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про повну загальну середню освіту”, ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року.