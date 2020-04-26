Захворювання на коронавірус у підрозділах ООС немає - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Серед підрозділів Збройних Сил України, залученних до проведення операції Об'єднанних сил, випадків захворювання на коронавірусную інфекцію на знайдено, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС", - повідомили у пресцентрі.
Також у штабі ООС зазначають, що на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, упродовж поточної доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.