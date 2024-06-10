Загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти: у Генштабі заявили, що Новошахтинський завод нафтопродуктів уразили українські підрозділи
Київ • УНН
Українські військові успішно завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів в ростовській області росії, знищивши 1,5 мільйона тонн нафти і нафтопродуктів на суму близько 540 мільйонів доларів.
У Генеральному штабі підтвердили, що Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області, уразили українські підрозділи за допомогою засобів українського виробництва, передає УНН.
Сили оборони України продовжують методично нищити нафтопереробну галузь російської федерації. Зокрема, 5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області
Генштаб також наводить дані розвідки, що в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн. тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. доларів.
"Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни", - резюмували у Генштабі.
За будь-які пожежі на НПЗ несе відповідальність російська сторона - ГУР06.06.24, 17:17 • 18994 перегляди
Нагадаємо
6 червня стало відомо, що на нафтопереробному заводі в російському місті новошахтинськ ростовської області спалахнула пожежа після того, як були чутні вибухи, що вказують на можливу активність протиповітряної оборони.