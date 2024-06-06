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За будь-які пожежі на НПЗ несе відповідальність російська сторона - ГУР

За будь-які пожежі на НПЗ несе відповідальність російська сторона - ГУР

Київ • УНН

 • 18994 перегляди

російська сторона несе відповідальність за будь-які пожежі на нафтопереробних заводах рф у зв'язку з її повномасштабною війною проти України, що робить військові об'єкти та об'єкти подвійного призначення законними цілями для Сил оборони України.

За будь-які пожежі на російських НПЗ відповідальність несе російська сторона, яка розпочала повномасштабну війну проти України. Про це повідомив представник пресслужби ГУР МО України Євген Єрін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Єрін прокоментував пожежу, яка спалахнула вночі у ростовській області рф через атаку БПЛА на новошахтинському нафтопереробному заводі.

З цього приводу можна сказати таке, що за будь-які пожежі на російських НПЗ відповідальність несе російська сторона, яка розпочала цю війну. Тепер кожен військовий об’єкт, або об’єкт подвійного призначення є законною ціллю для Сил безпеки й оборони України,

- сказав Єрін.

Також він прокоментував знищення буксира у Криму.

"Це кораблі чорноморського флоту. Основною задачею яких було забезпечити панування російської федерації в акваторії нашого моря. Але ми робимо все можливе й будемо робити це далі для того, щоб цього не відбулося", - зазначив Єрін.

Доповнення

6 червня внаслідок операції бійці ГУР МО України біля берегів Криму був знищений російський рейдовий буксир проекту 498 "Сатурн" або "Протей".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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