За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

За любые пожары на российских НПЗ ответственность несет российская сторона, которая начала полномасштабную войну против Украины. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Детали

Ерин прокомментировал пожар, вспыхнувший ночью в ростовской области рф из-за атаки БПЛА на новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

По этому поводу можно сказать такое, что за любые пожары на российских НПЗ ответственность несет российская сторона, начавшая эту войну. Теперь каждый военный объект, или объект двойного назначения является законной целью для Сил безопасности и обороны Украины, - сказал Ерин.

Также он прокомментировал уничтожение буксира в Крыму.

"Это корабли Черноморского флота. Основной задачей которых было обеспечить господство российской федерации в акватории нашего моря. Но мы сделаем все возможное и будем делать это дальше для того, чтобы этого не произошло", - отметил Ерин.

Дополнение

6 июня в результате операции бойцы ГУР МО Украины у берегов Крыма был уничтожен российский рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей".