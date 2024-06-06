За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР
Киев • УНН
российская сторона несет ответственность за любые пожары на нефтеперерабатывающих заводах рф в связи с ее полномасштабной войной против Украины, что делает военные объекты и объекты двойного назначения законными целями для Сил обороны Украины.
За любые пожары на российских НПЗ ответственность несет российская сторона, которая начала полномасштабную войну против Украины. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.
Детали
Ерин прокомментировал пожар, вспыхнувший ночью в ростовской области рф из-за атаки БПЛА на новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
По этому поводу можно сказать такое, что за любые пожары на российских НПЗ ответственность несет российская сторона, начавшая эту войну. Теперь каждый военный объект, или объект двойного назначения является законной целью для Сил безопасности и обороны Украины,
Также он прокомментировал уничтожение буксира в Крыму.
"Это корабли Черноморского флота. Основной задачей которых было обеспечить господство российской федерации в акватории нашего моря. Но мы сделаем все возможное и будем делать это дальше для того, чтобы этого не произошло", - отметил Ерин.
Дополнение
6 июня в результате операции бойцы ГУР МО Украины у берегов Крыма был уничтожен российский рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей".
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР
"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ
Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"
80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"
На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб
Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект
Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится
В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена
"Восход солнца на жатве": в следующем году выйдет пятая книга из серии "Голодные игры"
Штурмовали Красногоровку и пытались прорваться в Лиман Донецкой области: трем предателям сообщено о подозрении
Популярные
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Публикации
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР
российская сторона несет ответственность за любые пожары на нефтеперерабатывающих заводах рф в связи с ее полномасштабной войной против Украины, что делает военные объекты и объекты двойного назначения законными целями для Сил обороны Украины.
"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ
Несмотря на российскую агрессию, Украина формирует свои Вооруженные Силы, стремясь создать перспективную структуру ВСУ до вступления в НАТО.
Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"
Более 55 000 украинцев уже получили электронные удостоверения ветерана в приложении "Дія" за день после его запуска, что позволяет им использовать электронное удостоверение ветерана вместо бумажного.
80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"
На церемонии во Франции мировые лидеры отметили 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Политики призвали к защите свободы и демократии и пообещали поддержку Украине.
На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб
По данным Генштаба, с начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 58 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект
Верховная Рада приняла законопроект, сокращающий учебную нагрузку для преподавателей университетов с 600 до 400-500 часов в год, чтобы предоставить больше времени для исследований, инноваций и профессионального роста.
Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится
Парламент принял законопроект, расширяющий права родителей и улучшающий условия труда воспитателей дошкольных учреждений, включая более длительный ежегодный отпуск и снижение рабочей нагрузки.
В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена
По данным Совета бизнес-омбудсмена, в первом квартале 2024 года предприниматели больше всего жаловались на налоговую службу.
"Восход солнца на жатве": в следующем году выйдет пятая книга из серии "Голодные игры"
Пятая книга Сюзанны Коллинз из серии " Голодные игры "под названием" Восход солнца на жатве", действия которой которого разворачивается через 40 лет после "Баллады о певчих птицах и змеях" и за 24 года до выхода оригинальной трилогии, выйдет уже в марте следующего года.
Штурмовали Красногоровку и пытались прорваться в Лиман Донецкой области: трем предателям сообщено о подозрении
Трем предателям было сообщено о подозрении в участии в боевых действиях против украинских войск в составе российских оккупационных группировок в Донецкой области, включая штурм Красногоровки и попытку прорыва в лиман.