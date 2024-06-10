Захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти: в Генштабе заявили, что Новошахтинский завод нефтепродуктов поразили украинские подразделения

В Генеральном штабе подтвердили, что Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в ростовской области, поразили украинские подразделения с помощью средств украинского производства, передает УНН.

Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль российской федерации. В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в ростовской области - говорится в сообщении.

Генштаб также приводит данные разведки, что в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн. долларов.

"Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны", - резюмировали в Генштабе.

За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

Напомним

6 июня стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск Ростовской области вспыхнул пожар после того, как были слышны взрывы, указывающие на возможную активность противовоздушной обороны.