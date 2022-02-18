Загострення на Донбасі: позачергове засідання ТКГ пройде завтра вранці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу перенесли на завтрашній ранок. Про це повідомив спеціальний представник чинного глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
Цитата
“Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні ввечері, переноситься на завтрашній ранок. Ситуація з безпекою на Донбасі і вздовж лінії зіткнення дуже тривожна", — написав Кіннунен.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що позачергове засідання Тристоронньої контактної групи скликано з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ сьогодні не відбулося через відмову російської сторони.
Контекст
Вранці 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових і мирних жителів є поранені і постраждалі. Сьогодні обстріли тривають.
У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна зробила запит на позачергове засідання ТКГ.