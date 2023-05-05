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Загострення боротьби між “кланами” кремля: експерт пояснив заяву пригожина про виведення “вагнерівців” із Бахмута

Загострення боротьби між “кланами” кремля: експерт пояснив заяву пригожина про виведення “вагнерівців” із Бахмута

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Заява очільника пвк “вагнер” євгена пригожина про виведення бойовиків з Бахмута до 10 травня є більше політичним рішенням, що загострює боротьбу між “кланами” кремля за доступ до верховного головнокомандувача володимира путіна. Таку думку в коментарі УНН висловив військовий експерт Олег Старіков.

Деталі

На думку експерта, можна відстежити дві складові такої заяви: політична та військова.

“Політична – триває дуже серйозна боротьба між кланами за доступ до верховного головнокомандувача – володимира путіна. І, природно, за грошові потоки. Ця кланова боротьба вийшла на свою вершину, і зараз має відбутися зміна вищого військового керівництва – сергія шойгу і василя герасимова. пригожин називав ці прізвища. Усе це використовується для того, щоб поміняти їхнє військове керівництво”, – зазначає експерт.

Говорячи про військову складову, Старіков припускає, що на місце пригожина прийде інший лідер. Найімовірніше, це може бути хтось із клану “яструбів”, як у народі називають російських націоналістів.

“Це рамзан кадиров, сергій суровікін, михайло теплинський. Вони ставлять за мету знищення України повністю, як держави, і будуть ще жорсткішими, ніж шойгу і герасимов. Я прогнозую, що найближчим часом має відбутися зміна вищого військового керівництва. Хто на їхнє місце прийде – не знаю, але, можливо, суровікін або теплинський. І це призведе до загострення. Якщо їх не знімуть, то далі все буде продовжуватися в тому ж вигляді, що й зараз”, – додає він.

Зазначимо, що кремль відреагував на заяву пригожина щодо виведення груп з Бахмута. Там зазначили, що в курсі про таке рішення очільника “вагнерівців”, але не можуть коментувати такі заяви, оскільки “вони належать до СВО”.

Як зазначає Старіков, така позиція москви свідчить про те, що путін буде спостерігати за боротьбою “кланів”, і за тим, кому вдасться виграти “трофей” і завоювати визнання кремля.

“Щодо того, чи вийде “вагнер” з Бахмута – залишається спостерігати. Коли кремль зачепив бпла – всі очікували, що буде акція відплати, але її, як такої – не було. Попереду ще 9 травня, вони скасовують паради в багатьох суб'єктах рф. Кожен день надходять новини. Навряд чи вони вийдуть, але це політична заява”, – констатував він.

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