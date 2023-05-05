Обострение борьбы между “кланами” кремля: эксперт объяснил заявление пригожина о выводе “вагнеровцев” из Бахмута

Детали

По мнению эксперта, можно отследить две составляющие такого заявления: политическая и военная.

“Политическая – идет очень серьезная борьба между кланами за доступ к верховному главнокомандующему – владимиру путину. И, естественно, за денежные потоки. Эта клановая борьба вышла на свою вершину, и сейчас должна произойти смена высшего военного руководства – сергея шойгу и василия герасимова. пригожин называл эти фамилии. Все это используется для того, чтобы поменять их военное руководство”, – отмечает эксперт.

Говоря о военной составляющей, Стариков предполагает, что на место пригожина придет другой лидер. Вероятнее всего, это может быть кто-то из клана “ястребов”, как в народе называют российских националистов.

“Это рамзан кадыров, сергей суровикин, михаил теплинский. Они ставят за цель уничтожение Украины полностью, как государства, и будут еще жестче, чем шойгу и герасимов. Я прогнозирую, что в ближайшее время должна произойти смена высшего военного руководства. Кто на их место придет – не знаю, но возможно, суровикин или теплинский. И это приведет к обострению. Если их не снимут, то дальше все будет продолжаться в том же виде, что и сейчас”, – добавляет он.

Отметим, что кремль отреагировал на заявление пригожина о выводе групп из Бахмута. Там отметили, что в курсе о таком решении главы “вагнеровцев”, но не могут комментировать такие заявления, поскольку “они относятся к СВО”.

Как отмечает Стариков, такая позиция москвы свидетельствует о том, что путин будет наблюдать за борьбой “кланов”, и за тем, кому удастся выиграть “трофей” и завоевать признание кремля.

“Что касается того, выйдет ли “вагнер” из Бахмута – остается наблюдать. Когда кремль задел бпла – все ожидали, что будет акция возмездия, но ее, как таково – не было. Впереди еще 9 мая, они отменяют парады во многих субъектах рф. Каждый день поступают новости. Навряд ли они выйдут, но это политическое заявление”, – констатировал он.

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