Обострение борьбы между “кланами” кремля: эксперт объяснил заявление пригожина о выводе “вагнеровцев” из Бахмута

ukru
09:19 • 1598 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 26525 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 62293 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 109112 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 87475 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 120708 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117912 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108071 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102196 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113136 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 62550 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 93889 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 107578 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 41150 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 54444 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 183891 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 214466 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 154715 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 161003 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 197231 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 98287 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 108845 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 125329 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 160638 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 167194 просмотра
Актуальное
Обострение борьбы между “кланами” кремля: эксперт объяснил заявление пригожина о выводе “вагнеровцев” из Бахмута

Обострение борьбы между “кланами” кремля: эксперт объяснил заявление пригожина о выводе “вагнеровцев” из Бахмута

Киев • УНН

 • 1951070 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Заявление главы чвк “вагнер” евгения пригожина о выводе боевиков из Бахмута до 10 мая является больше политическим решением, что обостряет борьбу между “кланами” кремля за доступ к верховному главнокомандующему владимиру путину. Такое мнение в комментарии УНН выразил военный эксперт Олег Стариков.

Детали

По мнению эксперта, можно отследить две составляющие такого заявления: политическая и военная.

“Политическая – идет очень серьезная борьба между кланами за доступ к верховному главнокомандующему – владимиру путину. И, естественно, за денежные потоки. Эта клановая борьба вышла на свою вершину, и сейчас должна произойти смена высшего военного руководства – сергея шойгу и василия герасимова. пригожин называл эти фамилии. Все это используется для того, чтобы поменять их военное руководство”, – отмечает эксперт.

Говоря о военной составляющей, Стариков предполагает, что на место пригожина придет другой лидер. Вероятнее всего, это может быть кто-то из клана “ястребов”, как в народе называют российских националистов.

“Это рамзан кадыров, сергей суровикин, михаил теплинский. Они ставят за цель уничтожение Украины полностью, как государства, и будут еще жестче, чем шойгу и герасимов. Я прогнозирую, что в ближайшее время должна произойти смена высшего военного руководства. Кто на их место придет – не знаю, но возможно, суровикин или теплинский. И это приведет к обострению. Если их не снимут, то дальше все будет продолжаться в том же виде, что и сейчас”, – добавляет он.

Отметим, что кремль отреагировал на заявление пригожина о выводе групп из Бахмута. Там отметили, что в курсе о таком решении главы “вагнеровцев”, но не могут комментировать такие заявления, поскольку “они относятся к СВО”.

Как отмечает Стариков, такая позиция москвы свидетельствует о том, что путин будет наблюдать за борьбой “кланов”, и за тем, кому удастся выиграть “трофей” и завоевать признание кремля.

“Что касается того, выйдет ли “вагнер” из Бахмута – остается наблюдать. Когда кремль задел бпла – все ожидали, что будет акция возмездия, но ее, как таково – не было. Впереди еще 9 мая, они отменяют парады во многих субъектах рф. Каждый день поступают новости. Навряд ли они выйдут, но это политическое заявление”, – констатировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: пригожин показал трупы "вагнеровцев" и с бранью обратился к шойгу и герасимову

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы