Загиблий військовий від вибуху у Кропивницькому був батьком трьох дітей
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора, 31 жовтня, від вибуху гранати на території військової частини ПП В2336 у Кропивницькому загинув житель м. Олександрія Василь Дивиченко. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Загиблий - чоловік 1987 р. н.. Без батька лишилися троє малолітніх дітей.
Нагадаємо, за словами в.о. заступника командира військової частини по роботі з особовим складом Сергія Францешкевича, загиблий раніше служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Брав участь в АТО.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, від вибуху гранати на території військової частини Кропивницького загинула людина, троє постраждали. Усі постраждалі — молоді хлопці. Всі вони наразі знаходяться в обласній лікарні.