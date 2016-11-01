Погибший военный от взрыва в Кропивницком был отцом троих детей
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера, 31 октября, от взрыва гранаты на территории военной части ПП В2336 в Кропивницком погиб житель г. Александрия Василий Дивиченко. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
Погибший - мужчина 1987 года рождения. Без отца остались трое малолетних детей.
Напомним, по словам и.о. заместителя командира воинской части по работе с личным составом Сергея Францешкевича, погибший ранее служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Участвовал в АТО.
Напомним, как сообщал УНН, от взрыва гранаты на территории военной части в Кропивницком погиб человек, трое пострадали. Все пострадавшие - молодые ребята. Все они сейчас находятся в областной больнице.