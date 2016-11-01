Погибший военный от взрыва в Кропивницком был отцом троих детей

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера, 31 октября, от взрыва гранаты на территории военной части ПП В2336 в Кропивницком погиб житель г. Александрия Василий Дивиченко. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.