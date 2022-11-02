ЗАЕС відновила постачання тепла в Енергодар

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“Сьогодні, 2 листопада 2022 року, силами українського персоналу ЗАЕС відновлено теплопостачання в Енергодарі. Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину”, – ідеться у повідомленні.

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Зараз працівники Запорізької АЕС продовжують працювати над запуском систем для відновлення теплопостачання в Енергодарі.

Поки температура води становить 51 градус за Цельсієм. Як зазначили, цього недостатньо для повного забезпечення Енергодара теплом і гарячою водою. Однак навіть така температура дає змогу вберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів, повідомили в Енергоатомі.

Нагадаємо

За попередньою оцінкою, вартість зруйнованого чи пошкодженого внаслідок російської окупації майна Запорізької АЕС та інших підрозділів компанії "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн.