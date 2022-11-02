ЗАЭС возобновила подачу тепла в Энергодар

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“Сегодня, 2 ноября 2022 года, силами украинского персонала ЗАЭС восстановлено теплоснабжение в Энергодаре. Также в жилых домах появилась горячая вода. Это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячего останова”, – говорится в сообщении.

Детали

Сейчас работники Запорожской АЭС продолжают работать над запуском систем для восстановления теплоснабжения в Энергодаре.

Пока температура воды составляет 51 градус по Цельсию. Как отметили, этого недостаточно для полного обеспечения Энергодара теплом и горячей водой. Однако даже такая температура позволяет уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов, сообщили в Энергоатоме.

Напомним

По предварительной оценке, стоимость разрушенного или поврежденного в результате российской оккупации имущества Запорожской АЭС и других подразделений компании "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.