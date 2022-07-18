Заборона відпуску ліків без рецепта: у Раді зробили перший крок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який заборонить медичним працівникам призначати лікарські засоби, що мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом без оформлення відповідного рецепта. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
За законопроект № 7444 про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів проголосувало за 296 нардепа.
Деталі
"Метою законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів (реєстр. №7444), є покращення стану здоров’я населення через скорочення випадків безвідповідального самолікування", - йдеться в повідомленні.
Законопроектом пропонується:
· встановити заборону медичним працівникам призначати лікарські засоби, що мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення відповідного рецепта;
· надати можливість медичним працівникам виписувати електронні рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби (зміни до статті 28 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори");
· встановити на рівні Закону пряму заборону відпуску з аптечних закладів рецептурних лікарських засобів без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку відпуску лікарських засобів.
Доповнення
В Україні з серпня почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики. Це перший етап у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у розв'язанні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів.